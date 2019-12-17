Чиновники из облздрава не обнаружили в инфекционной больнице Пскова грязных матрасов и обшарпанных палат

17 Дек. 18:16 2019-12-17T18:16:32+03:00

Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области побывали в больнице после жалобы пациентки на неудовлетворительные условия

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Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области 17 декабря посетили Псковскую инфекционную больницу. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, поводом посещения больницы стали жалобы псковичей на ее неудовлетворительное состояние. В сети на прошлой неделе появились фото обшарпанной палаты, старых железных кроватей и грязных матрасов. Женщина, которая опубликовала фото помещения, также написала, что в котлете ей попался таракан. Фото с насекомым в еде также прилагалось.

Фото: Жесть по-псковски. А такую картину сняла пациентка.

Как отметили чиновники, в ходе выезда они тщательно осмотрели больницу. Сотрудники комитета обнаружили чистые помещения с косметическим ремонтом, новые матрасы на кроватях пациентов. По мнению специалистов, палаты в инфекционной больнице имеют удовлетворительное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU