Чиновники из облздрава не обнаружили в инфекционной больнице Пскова грязных матрасов и обшарпанных палат
Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области 17 декабря посетили Псковскую инфекционную больницу. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, поводом посещения больницы стали жалобы псковичей на ее неудовлетворительное состояние. В сети на прошлой неделе появились фото обшарпанной палаты, старых железных кроватей и грязных матрасов. Женщина, которая опубликовала фото помещения, также написала, что в котлете ей попался таракан. Фото с насекомым в еде также прилагалось.
Фото: Жесть по-псковски. А такую картину сняла пациентка.
Как отметили чиновники, в ходе выезда они тщательно осмотрели больницу. Сотрудники комитета обнаружили чистые помещения с косметическим ремонтом, новые матрасы на кроватях пациентов. По мнению специалистов, палаты в инфекционной больнице имеют удовлетворительное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU