2019-12-18T09:33:51+03:00
Звезды

Билеты в псковские театры и филармонию продаются в билетоматах

3 терминала упростят покупку билетов на концерты и спектакли
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Удобно и быстро!Фото: tkd-pskov.ru. Удобно и быстро!
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В фойе большого концертного зала Псковской областной филармонии установили билетомат. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции региона, еще два автомата появятся в Пскове в ближайшее время – в прикассовой зоне Псковского драматического театра и в «Империале» (на стыке торгового центра с ТК «Пик60»).

В билетоматах можно приобрести билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия Псковского театра драмы, Театра кукол и филармонии.

На мониторе можно выбрать свободное место в зале и оплатить билет по безналичному расчету.

АЛГОРИТМ ПОКУПКИ БИЛЕТА

1. Выбрать мероприятие.

2. Отметить подходящее место в зале.

3. Нажать «оплатить».

4. Вставить или приложить банковскую карту к терминалу.

5. Забрать билет и чек.

Билет действителен только при наличии к нему чека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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