Билеты в псковские театры и филармонию продаются в билетоматах
В фойе большого концертного зала Псковской областной филармонии установили билетомат. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции региона, еще два автомата появятся в Пскове в ближайшее время – в прикассовой зоне Псковского драматического театра и в «Империале» (на стыке торгового центра с ТК «Пик60»).
В билетоматах можно приобрести билеты на спектакли, концерты и другие мероприятия Псковского театра драмы, Театра кукол и филармонии.
На мониторе можно выбрать свободное место в зале и оплатить билет по безналичному расчету.
АЛГОРИТМ ПОКУПКИ БИЛЕТА
1. Выбрать мероприятие.
2. Отметить подходящее место в зале.
3. Нажать «оплатить».
4. Вставить или приложить банковскую карту к терминалу.
5. Забрать билет и чек.
Билет действителен только при наличии к нему чека.
ИСТОЧНИК KP.RU