2019-12-18T10:01:52+03:00
Общество

Проект бюджета Псковской области возвратят к первому чтению

Решение обусловлено увеличением доходной части на 1,9 миллиарда рублей
Алиса Солнцева
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Фото: sobranie.pskov.ru. Больше средств на жилье молодым семьям и детям-сиротам, на ремонт образовательных учреждений и поддержку ТОСов выделят в регионе.Фото: sobranie.pskov.ru. Больше средств на жилье молодым семьям и детям-сиротам, на ремонт образовательных учреждений и поддержку ТОСов выделят в регионе.
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На декабрьской сессии депутаты вернутся к первому чтению закона о бюджете и утвердят новые параметры доходов и расходов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, изменения в доходной и расходной частях связаны с дополнительным финансированием региона из федерального бюджета. Казна Псковской области пополнится на 1 миллиард 897 миллионов рублей.

Благодаря выделенным средствам предлагается увеличить лимиты на проекты по реконструкции культурных объектов, выделить больше субсидий на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (общая сумма составит 10 миллионов рублей).

Больше финансов пойдет на высокотехнологичные операции, обеспечение жильем молодых семей и реализацию программы выделению жилья детям-сиротам.

Согласительная комиссия подготовила поправки и по наказам избирателей. Деньги выделят на замену окон в куньинском детском саду «Лучик», проведут газификацию деревни Булынино Великолукского района, реконструкцию системы отопления в Кузнецовской школе Себежского района. Увеличится и финансирование сельских школ с широкой филиальной сетью (выделят больше на 150 миллионов рублей).

Фото: sobranie.pskov.ru. За предлагаемые поправки проголосовали все.

Фото: sobranie.pskov.ru. За предлагаемые поправки проголосовали все.

Представители исполнительной и законодательной власти единогласно проголосовали за обобщённую таблицу поправок, сформированную на основании предыдущих решений согласительной комиссии и предложений губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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