Новогоднюю елку псковичи могут срубить в лесу
Жители Псковской области могут самостоятельно срубить новогоднее дерево в лесу, оплатив стоимость растения в лесничестве. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии области.
Где можно срубить елку или другое хвойное дерево, чтобы украсить жилье к празднику, расскажут в участковом лесничестве. Контакты лесничеств смотрите ЗДЕСЬ.
Цена елки варьируется от высоты, но не доходит и до ста рублей.
СТОИМОСТЬ ЕЛИ ИЛИ ДРУГОГО ХВОЙНОГО ДЕРЕВА
До 1 метра высотой – 5,07 рубля.
1,1 – 2 метра – 9,11 рубля.
2,1 – 3 метра - 17,2 рубля.
3,1 – 4 метра – 32,36 рубля.
Более 4,1 метра – 52,58 рубля.
Как известно, российские законы запрещают вырубку лесных насаждений, и такое браконьерство (даже во имя праздника) предполагает штраф. Но заключив договор с лесничеством и оплатив ель, вы можете смело отправляться в лес.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель: УФК по Псковской области (Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области )
ИНН 6027087659 КПП 602701001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Псковской обл. г. Псков
Р/с 40101810400001010002
БИК 045805001
ОКТМО_______________
Код КБК 05311204011016000120
Назначение платежа: Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
ОКТМО по территориальным образованиям:
Бежаницкий - 58604000
Островский - 58633000
Великолукский - 58606000
Палкинский - 58637000
Гдовский - 58608000
Печорский - 58640000
Дедовичский - 58610000
Плюсский - 58643000
Дновский - 58612000
Порховский - 58647000
Красногородский - 58614000
Псковский - 58649000
Куньинский - 58616000
Пустошкинский - 58650000
Локнянский - 58618000
Пушкиногорский - 58651000
Невельский - 58620000
Пыталовский - 58653000
Новоржевский - 58623000
Себежский - 58654000
Новосокольнический - 58626000
Стругокрасненский - 58656000
Опочецкий - 58629000
Усвятский - 58658000
ИСТОЧНИК KP.RU