Новогоднюю елку псковичи могут срубить в лесу

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-18T11:30:41+03:00

Ради новогодней красавицы больше не нужно идти на преступление. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ель за 5 рублей без нарушения закона

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Жители Псковской области могут самостоятельно срубить новогоднее дерево в лесу, оплатив стоимость растения в лесничестве. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии области.

Где можно срубить елку или другое хвойное дерево, чтобы украсить жилье к празднику, расскажут в участковом лесничестве. Контакты лесничеств смотрите ЗДЕСЬ.

Цена елки варьируется от высоты, но не доходит и до ста рублей.

СТОИМОСТЬ ЕЛИ ИЛИ ДРУГОГО ХВОЙНОГО ДЕРЕВА

До 1 метра высотой – 5,07 рубля.

1,1 – 2 метра – 9,11 рубля.

2,1 – 3 метра - 17,2 рубля.

3,1 – 4 метра – 32,36 рубля.

Более 4,1 метра – 52,58 рубля.

Как известно, российские законы запрещают вырубку лесных насаждений, и такое браконьерство (даже во имя праздника) предполагает штраф. Но заключив договор с лесничеством и оплатив ель, вы можете смело отправляться в лес.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

Получатель: УФК по Псковской области (Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области )

ИНН 6027087659 КПП 602701001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Псковской обл. г. Псков

Р/с 40101810400001010002

БИК 045805001

ОКТМО_______________

Код КБК 05311204011016000120

Назначение платежа: Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений

ОКТМО по территориальным образованиям:

Бежаницкий - 58604000

Островский - 58633000

Великолукский - 58606000

Палкинский - 58637000

Гдовский - 58608000

Печорский - 58640000

Дедовичский - 58610000

Плюсский - 58643000

Дновский - 58612000

Порховский - 58647000

Красногородский - 58614000

Псковский - 58649000

Куньинский - 58616000

Пустошкинский - 58650000

Локнянский - 58618000

Пушкиногорский - 58651000

Невельский - 58620000

Пыталовский - 58653000

Новоржевский - 58623000

Себежский - 58654000

Новосокольнический - 58626000

Стругокрасненский - 58656000

Опочецкий - 58629000

Усвятский - 58658000

ИСТОЧНИК KP.RU