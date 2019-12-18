2019-12-18T14:00:37+03:00
Общество

20 декабря откроются для посещения Высокая и Варлаамовская башни

В Пскове появится новый экскурсионный объект – «Варлаамовский угол»
Алиса Солнцева
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Фото: Андрей Игнатьев. Высокая башня была возведена в 1500 году.Фото: Андрей Игнатьев. Высокая башня была возведена в 1500 году.
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С 20 декабря псковичи смогут посетить «Варлаамовский угол» - Высокую и Варлаамовскую башни и прясла стен. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Посетить новый объект можно в составе экскурсионной группы.

СЕАНСЫ ЭКСКУРСИЙ

20 декабря – 12:00, 14:00, 16:00.

21 декабря – 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

22 декабря – 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Далее:

Вторник – пятница: 12:00, 14:00, 16:00.

Суббота – воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00.

Фото: Андрей Игнатьев. Походить по стенам Кремля и посетить две башни смогут псковичи с 20 декабря.

Фото: Андрей Игнатьев. Походить по стенам Кремля и посетить две башни смогут псковичи с 20 декабря.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

Стоимость экскурсии: взрослый – 250 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) – 150 рублей.

В музее предупреждают, что дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых, так как «Варлаамовский угол» является объектом повышенной опасности.

Новый объект будет работать в тестовом режиме, ведь долгое время доступ в Высокую башню был закрыт, а Варлаамовская башня реставрировалась практически из руин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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