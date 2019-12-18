2019-12-18T13:06:27+03:00
Общество

Совет по молодежной политике Пскова прекращает свою деятельность

Елена Полонская подписала постановление о ликвидации совета
Максим Дмитриев
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Фото: pskovgorod.ru. Елена Полонская хочет совершенствовать реализацию молодежной политики в городе.Фото: pskovgorod.ru. Елена Полонская хочет совершенствовать реализацию молодежной политики в городе.
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Глава Пскова Елена Полонская подписала постановление о прекращении деятельности Совета по молодежной политике города. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 17 декабря документ появился на официальном сайте муниципалитета.

Совет был утвержден в 2016 году для подготовки предложений главе города Пскова по проблемным и перспективным вопросам деятельности органов местного самоуправления в области молодежной политики. В состав совета, который работал на общественных началах, вошла активная молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

«В целях повышения эффективности реализации молодежной политики» и «совершенствования управления муниципальным образованием» глава города ликвидировала консультативно-совещательный орган муниципалитета.

До 1 февраля 2020 года Псковская городская Дума должна разработать новое положение о Совете по молодежной политике Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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