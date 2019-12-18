2019-12-18T16:05:51+03:00
Общество

Через две недели завершится перекладка канализационного коллектора на Рижском проспекте в Пскове

Сергей Грахов рассказал о распределении финансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ
Алиса Солнцева
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..Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В 2019 году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил сразу 6 заявок Псковской области на модернизацию теплосетей, котельных и водоснабжения.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 декабря, о том, какие объекты реконструируют в регионе на выделенные средства, рассказал председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

В Пскове результаты взаимодействия с Фондом будут видны в ближайшее время. Уже завершаются реконструкция и установка системы автоматизации в котельных №3 и 17, перекладка теплотрассы на улице Солнечной. Проблемным местом в Пскове долгое время была канализационная система на Рижском проспекте, горожане жаловались на неприятные запахи. Как отметил Сергей Грахов, в течение двух недель полностью завершится перекладка коллектора, что благотворно скажется на системе канализации в целом.

Модернизация системы ЖКХ в регионе скажется на улучшении работы теплосетей, котельных, водоснабжения, очистных сооружений в Великих Луках. Это позволит обновить оборудование, оптимизировать процесс и уменьшить расходы, в том числе потребителей.

КОНКРЕТНО

Благодаря софинансированию Фонда начнутся работы на шести предприятиях из четырех муниципалитетов – Пскова, Великих Лук, Острова и Гдова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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