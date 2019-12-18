2019-12-18T16:13:06+03:00
Общество

Сергей Грахов: мусорная реформа в Псковской области проходит спокойно

Экологическая реформа в Псковской области – процесс контролируемый
Алиса Солнцева
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Часть мусорных свалок удалось убрать.Часть мусорных свалок удалось убрать.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Мусорная, а точнее – экологическая, реформа в Псковской области проходит спокойно.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 18 декабря, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов назвал экологическую реформу в регионе контролируемым процессом.

Сергей Грахов настоял на термине «экологическая реформа», поскольку ее цель – не убрать мусор, а наладить экологию. Впереди у региона большие планы по превращению отходов во вторсырье.

В Псковской области, по сравнению с некоторыми регионами, преобразования проходят в «мягком» режиме. Как и в любой деятельности, обе стороны имеют небольшие претензии – и к регоператору, и к должникам. Однако некоторые субъекты России столкнулись с недобросовестными координаторами реформы, против которых жители выходили с пикетами.

- Жителям Псковской области стоит сказать "спасибо", - отметил Сергей Грахов. - Мы пришли к тому, что это обычное предприятие в сфере ЖКХ, которое в обычном режиме ведет свою деятельность.

Как отметил, председатель профильного комитета, в регионе достаточно хорошая собираемость выплат – 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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