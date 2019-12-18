Одна из очередей экотехнопарка в Псковской области заработает к 2021 году
Участок для строительства экотехнопарка на юге Псковской области уже определен, в северной части региона приходиться подбирать новое место. Об этом председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал журналистам на пресс-конференции 18 декабря.
- Мы планируем, что в 2021 году одна из очередей экотехнопарка начнет работать, - заявил спикер.
К этому времени должен появиться полигон на твердом основании, с мембраной, с системой фильтрации. В ближайшее время заработает мусоросортировка и, возможно, переработка.
Цель экологической реформы в регионе – не убрать мусор, а наладить экологию. Впереди у Псковской области большие планы по превращению отходов во вторсырье, отметил Грахов.
ИСТОЧНИК KP.RU