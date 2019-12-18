2019-12-18T16:20:15+03:00
Общество

Одна из очередей экотехнопарка в Псковской области заработает к 2021 году

В регионе в будущем появятся два экотехнопарка в северной и южной зонах
Алиса Солнцева
Поделиться:
Сортировка мусора в Пскове.Сортировка мусора в Пскове.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Участок для строительства экотехнопарка на юге Псковской области уже определен, в северной части региона приходиться подбирать новое место. Об этом председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал журналистам на пресс-конференции 18 декабря.

- Мы планируем, что в 2021 году одна из очередей экотехнопарка начнет работать, - заявил спикер.

К этому времени должен появиться полигон на твердом основании, с мембраной, с системой фильтрации. В ближайшее время заработает мусоросортировка и, возможно, переработка.

Цель экологической реформы в регионе – не убрать мусор, а наладить экологию. Впереди у Псковской области большие планы по превращению отходов во вторсырье, отметил Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонд капремонта Псковской области выставит штрафы и пени за неуплату взносов
Одна из очередей экотехнопарка в Псковской области заработает к 2021 году
Сергей Грахов: мусорная реформа в Псковской области проходит спокойно
Через две недели завершится перекладка канализационного коллектора на Рижском проспекте в Пскове
МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области вечером 18 декабря
Совет по молодежной политике Пскова прекращает свою деятельность
20 декабря откроются для посещения Высокая и Варлаамовская башни
Новогоднюю елку псковичи могут срубить в лесу
Проект бюджета Псковской области возвратят к первому чтению
Билеты в псковские театры и филармонию продаются в билетоматах
Чиновники из облздрава не обнаружили в инфекционной больнице Пскова грязных матрасов и обшарпанных палат
Заявление об уходе написал председатель Избиркома Псковской области Михаил Иванов
На улице Карла Маркса в Пскове откроются ясли на 80 мест
Следы двух средневековых усадеб нашли археологи на улице Леона Поземского
В Печорском районе ревнивый супруг отправится в колонию-поселение за поджог
Пулемет Дегтярева и гранату хранил житель Новоржева у себя в сарае
103 миллиарда рублей составил финансовый оборот псковичей по банковским картам за 2019 год