Одна из очередей экотехнопарка в Псковской области заработает к 2021 году

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-18T16:20:15+03:00

В регионе в будущем появятся два экотехнопарка в северной и южной зонах

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Участок для строительства экотехнопарка на юге Псковской области уже определен, в северной части региона приходиться подбирать новое место. Об этом председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов рассказал журналистам на пресс-конференции 18 декабря.

- Мы планируем, что в 2021 году одна из очередей экотехнопарка начнет работать, - заявил спикер.

К этому времени должен появиться полигон на твердом основании, с мембраной, с системой фильтрации. В ближайшее время заработает мусоросортировка и, возможно, переработка.

Цель экологической реформы в регионе – не убрать мусор, а наладить экологию. Впереди у Псковской области большие планы по превращению отходов во вторсырье, отметил Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU