2019-12-18T16:51:15+03:00
Недвижимость

Фонд капремонта Псковской области выставит штрафы и пени за неуплату взносов

Систему ЖКХ и Фонд капремонта невозможно восстановить за один год – Сергей Грахов
Алиса Солнцева
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Будет и на вашей улице капремонт...Будет и на вашей улице капремонт...Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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- За один год невозможно восстановить и привести в порядок ни систему ЖКХ, ни Фонд капитального ремонта. В некоторых случаях проблемы копились годами, десятилетиями, - отметил на пресс-конференции 18 декабря Сергей Грахов, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В программу фонда занесены 4700 домов. В первые пять лет работы предполагалось отремонтировать 35 процентов зданий. На это требовалось 22 – 27 миллиардов рублей, однако собрать за это время получилось только 2 миллиарда. Отсюда взаимные претензии фонда и граждан.

Ситуации, когда дом, внесенный в программу на 2018 год, пропадает из нее, так и не дождавшись преображения, безусловно, вызывает негодование и ответную реакцию жителей. Однако для восстановления стабильной работы фонду необходима поддержка граждан.

- По той причине, что неуплаченные деньги – это деньги не фонда, а деньги, на которые должен пройти ремонт в других домах, страдают те, кто платит исправно, - отмечает Сергей Грахов.

В связи с этим фонд назначает меры борьбы с должникамиштрафы и пени. Решение приняли следующее: санкции не будут применять к тем, кто начал гасить долг до первого апреля; а с теми, кто платить не думает, разговор продолжат в суде, а также назначат штрафы и пени за весь период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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