Стали известны адреса елочных базаров в Пскове

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-19T09:57:52+03:00

Пора создавать новогоднее настроение в доме. Фото: Сергей ГАПОН

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25 декабря в Пскове заработают 27 елочных базаров. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в отделе потребительского рынка и услуг администрации города, в Пскове завершился конкурс на проведение елочных базаров. Конкурсная комиссия решила разместить 27 торговых точек по 16 адресам.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ПСКОВЕ

Улица Карла Маркса, в торце дома № 4

Улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»)

Рижский проспект, в торце дома № 55

Улица Индустриальная, у дома № 4а

Рижский проспект, в торце дома № 50

Рижский проспект, в торце дома № 51

Улица Труда, у дома № 39

Улица Гагарина, у дома № 2

Улица Алтаева, у дома № 8

Улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)

Улица Новоселов, у дома № 7

Улица Текстильная, у дома № 16а

Улица Рокоссовского, у дома № 22

Проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)

Рижский проспект, дом № 83

Улица Коммунальная, напротив дома № 77

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU