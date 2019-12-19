Стали известны адреса елочных базаров в Пскове
25 декабря в Пскове заработают 27 елочных базаров. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в отделе потребительского рынка и услуг администрации города, в Пскове завершился конкурс на проведение елочных базаров. Конкурсная комиссия решила разместить 27 торговых точек по 16 адресам.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ПСКОВЕ
Улица Карла Маркса, в торце дома № 4
Улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»)
Рижский проспект, в торце дома № 55
Улица Индустриальная, у дома № 4а
Рижский проспект, в торце дома № 50
Рижский проспект, в торце дома № 51
Улица Труда, у дома № 39
Улица Гагарина, у дома № 2
Улица Алтаева, у дома № 8
Улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)
Улица Новоселов, у дома № 7
Улица Текстильная, у дома № 16а
Улица Рокоссовского, у дома № 22
Проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)
Рижский проспект, дом № 83
Улица Коммунальная, напротив дома № 77
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU