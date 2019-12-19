2019-12-19T09:57:52+03:00
Общество

Стали известны адреса елочных базаров в Пскове

25 декабря в городе откроются 27 торговых точек
Алиса Солнцева
Поделиться:
Пора создавать новогоднее настроение в доме.Пора создавать новогоднее настроение в доме.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

25 декабря в Пскове заработают 27 елочных базаров. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в отделе потребительского рынка и услуг администрации города, в Пскове завершился конкурс на проведение елочных базаров. Конкурсная комиссия решила разместить 27 торговых точек по 16 адресам.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ В ПСКОВЕ

Улица Карла Маркса, в торце дома № 4

Улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»)

Рижский проспект, в торце дома № 55

Улица Индустриальная, у дома № 4а

Рижский проспект, в торце дома № 50

Рижский проспект, в торце дома № 51

Улица Труда, у дома № 39

Улица Гагарина, у дома № 2

Улица Алтаева, у дома № 8

Улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)

Улица Новоселов, у дома № 7

Улица Текстильная, у дома № 16а

Улица Рокоссовского, у дома № 22

Проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)

Рижский проспект, дом № 83

Улица Коммунальная, напротив дома № 77

КСТАТИ

Жители Псковской области могут самостоятельно срубить елку в лесу, заключив договор с участковым лесничеством. Продробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой женщины
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
Объект культурного наследия обрушился в Пскове во время шторма
Убивший женщину псковский преподаватель был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо
21 декабря в Пскове перекроют центральные улицы
Преподаватель псковского вуза признался в убийстве женщины
22 метров в секунду достигала скорость ветра в Псковской области 18 декабря
«Ласточка» Псков – Санкт-Петербург опоздала на 2,5 часа из-за усиления ветра
Стали известны адреса елочных базаров в Пскове
Фонд капремонта Псковской области выставит штрафы и пени за неуплату взносов
Одна из очередей экотехнопарка в Псковской области заработает к 2021 году
Сергей Грахов: мусорная реформа в Псковской области проходит спокойно
Через две недели завершится перекладка канализационного коллектора на Рижском проспекте в Пскове
МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области вечером 18 декабря
Совет по молодежной политике Пскова прекращает свою деятельность
20 декабря откроются для посещения Высокая и Варлаамовская башни
Новогоднюю елку псковичи могут срубить в лесу
Проект бюджета Псковской области возвратят к первому чтению
Билеты в псковские театры и филармонию продаются в билетоматах
Чиновники из облздрава не обнаружили в инфекционной больнице Пскова грязных матрасов и обшарпанных палат
Заявление об уходе написал председатель Избиркома Псковской области Михаил Иванов
На улице Карла Маркса в Пскове откроются ясли на 80 мест
Следы двух средневековых усадеб нашли археологи на улице Леона Поземского
В Печорском районе ревнивый супруг отправится в колонию-поселение за поджог
Пулемет Дегтярева и гранату хранил житель Новоржева у себя в сарае
103 миллиарда рублей составил финансовый оборот псковичей по банковским картам за 2019 год