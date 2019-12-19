В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-19T17:06:06+03:00

Фото: informpskov.ru. Большинство отделов уже в работе.

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В Пскове на месте гипермаркета SPAR в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» открылся фреш-маркет «Корзинка». Техническое открытие состоялось 19 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, в новом магазине уже работают мясные отделы, сырные отделы, бакалея, рыбный отдел, отдел сухофруктов, кондитерские отделы, отдел меда и ярмарка мастеров.

Фреш-маркет работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Фреш-маркет – это новый формат торговли в России, предполагающий объединение традиционного фермерского рынка, современного супермаркета и фуд-корта.

ИСТОЧНИК KP.RU