2019-12-20T10:20:01+03:00
Общество

В Тямше состоялась встреча директора "Титан-Полимера" с жителями района

Василиса Алексеева
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Фото informpskov.ruФото informpskov.ru
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В деревне Тямша состоялась встреча директора завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко с жителями.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», встрече прошла в местном Доме культуры. На ней присутствовали и.о .гендиректора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев, глава Псковского района Наталья Федорова и другие представители исполнительной и законодательной власти района.

Директор «Титан-Полимера» рассказал участникам встречи, каким будет завод, о его продукции и ее применении. Особый акцент Герман Петрушко сделал на экологической стороне вопроса.

Европе запрещаются материалы на основе полистирола, — пояснил присутствующим Герман Петрушко. — Когда вам говорят о том, что запретили пластик — это неправда.

Также руководитель отметил, что на предприятии будет усилена безопасность, поскольку инвестор намерен не ломать, а строить и заинтересован в сохранении экологии в Псковской области. В качестве социальных гарантий «Титан-Полимер» обещает ежегодное медицинское обследование работников, «белую» зарплату, средняя заработная плата составит около 35 тысяч рублей, персонал обеспечат спецодеждой, будут доставлять на завод.

На производстве пленок откроют от 300 до 350 рабочих мест. Завод заинтересован в трудовых ресурсах. Предприятие рассматривает возможность строительства жилья для работников предприятия. Также завод будет и дальше поддерживать социальное партнерство с Псковским районом.

- Мы однозначно будем участвовать в социальных программах, — сказал Герман Петрушко. — Мы и сейчас участвуем в социальных программах, которые работают в Псковской области. Где-то выступаем спонсорами, где-то поддерживаем молодежное движение.

КСТАТИ

Общероссийский народный фронт в ноябре объявил о создании постоянно действующей экспертной группе по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер».

Разрешение на строительство объектов первого этапа заводу «Титан-Полимер» выдано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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