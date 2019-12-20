2019-12-20T10:40:11+03:00
Общество

Срываются сроки ремонта дороги на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Депутаты снова поднимают вопрос о спиле деревьев
Алиса Солнцева
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Фото: pskovgorod.ru. Чтобы расширить дорогу на улице Фабрициуса нужно снести более 100 деревьев.Фото: pskovgorod.ru. Чтобы расширить дорогу на улице Фабрициуса нужно снести более 100 деревьев.
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Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской срываются. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, депутат Псковской гордумы Григорий Турчин не подписал акт о сносе-обследовании зеленых насаждений, что не позволяет продолжить работы.

Депутатский корпус осматривал улицу и обсуждал вопрос сноса деревьев еще осенью. По результатам согласования 2 декабря составили акт с точными данными о деревьях.

Отсутствие одной подписи в документе не позволяет подрядчику спилить насаждения и начать укладку асфальта. Подрядчик должен сдать объект до 1 января, но теперь работы приостановлены.

Вопрос о спиле деревьев вынесут на очередную сессию Псковского городской Думы 25 декабря.

В администрации Пскова прокомментировали, что действия Григория Турчина, с одной стороны, направлены на сохранение зеленых насаждений, но с другой - препятствуют проведению дорожных работ.

- Жители хотят, чтобы город был зеленым. Мы тоже этого хотим. Но если мы расширяем дорогу, то, к сожалению, не можем сохранить все деревья. При этом нельзя сказать, что Псков превращается в «каменные джунгли». Наш город по-прежнему остается зеленым, и администрация города прилагает для этого максимум усилий, - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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