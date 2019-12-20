Игорь Сопов назначен членом Избирательной комиссии Псковской области

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-20T11:16:30+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о назначении Игоря Сопова членом Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Документ вступил в силу со дня его публикации на портале нормативных правовых актов региона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Перестановки связаны с выходом из регионального избиркома вице-губернатора Псковской области Николая Цветкова. Кроме того, 17 декабря Михаил Иванов сложил полномочия председателя, написав заявление по собственному желанию, но остался в составе комиссии. Исполняющим обязанности руководителя стал Иван Патлач.

ИСТОЧНИК KP.RU