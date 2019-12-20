Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении псковского преподавателя

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-20T12:16:41+03:00

Фото: "Одноклассники". Редакция нашла страницу подозреваемого в соцсети, этой фотографии уже более десятка лет.

До 15 лет тюрьмы грозит подозреваемому в убийстве

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Прокуратура города Пскова проверила процесс следствия по делу об убийстве 54-летней псковички, в котором признался преподаватель одного из псковских вузов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего подозреваемого признано законным.

Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предполагает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без ограничения.

Ранее «Комсомолка» писала о явке с повинной преподавателя Псковского филиала Академии ФСИН России и фактах из биографии убийцы.

Более того, дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой в Пскове женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU