Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении псковского преподавателя
Прокуратура города Пскова проверила процесс следствия по делу об убийстве 54-летней псковички, в котором признался преподаватель одного из псковских вузов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего подозреваемого признано законным.
Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предполагает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без ограничения.
Ранее «Комсомолка» писала о явке с повинной преподавателя Псковского филиала Академии ФСИН России и фактах из биографии убийцы.
Более того, дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой в Пскове женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU