2019-12-20T12:16:41+03:00
Происшествия

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении псковского преподавателя

До 15 лет тюрьмы грозит подозреваемому в убийстве
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: "Одноклассники". Редакция нашла страницу подозреваемого в соцсети, этой фотографии уже более десятка лет.Фото: "Одноклассники". Редакция нашла страницу подозреваемого в соцсети, этой фотографии уже более десятка лет.
Изменить размер текста:

Прокуратура города Пскова проверила процесс следствия по делу об убийстве 54-летней псковички, в котором признался преподаватель одного из псковских вузов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской прокуратуры, постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего подозреваемого признано законным.

Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предполагает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без ограничения.

Ранее «Комсомолка» писала о явке с повинной преподавателя Псковского филиала Академии ФСИН России и фактах из биографии убийцы.

Более того, дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой в Пскове женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году пенсии в Псковской области вырастут на 6,6 процента
В Пскове задержан вор, который поджог квартиру вместе с хозяйкой
В Пскове задержан вор, который поджог квартиру вместе с хозяйкой
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении псковского преподавателя
74-летний пскович погиб при столкновении автомобиля с упавшим деревом
Игорь Сопов назначен членом Избирательной комиссии Псковской области
Срываются сроки ремонта дороги на улице Яна Фабрициуса в Пскове
В Тямше состоялась встреча директора "Титан-Полимера" с жителями района
В Пскове разыскивают 17-летнего подростка
Дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой женщины
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
Объект культурного наследия обрушился в Пскове во время шторма
Убивший женщину псковский преподаватель был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо
21 декабря в Пскове перекроют центральные улицы
Преподаватель псковского вуза признался в убийстве женщины