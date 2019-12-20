2019-12-20T15:25:26+03:00
Происшествия

В Пскове задержан вор, который поджог квартиру вместе с хозяйкой

Женщина снова застала грабителя в своем доме, и он решил скрыть следы преступления
Алиса Солнцева
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Фото: Анна Соловьева. 27 человек эвакуировали из дома на Владимирской во время пожара.Фото: Анна Соловьева. 27 человек эвакуировали из дома на Владимирской во время пожара.
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В Пскове вычислили и задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге квартиры на улице Владимирской. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Владимирской деревни Родина поступило 19 декабря в 6:15. После устранения огня пожарные нашли тело женщины со следами насильственной смерти. Подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам.

По версии следствия, 18 декабря вор проник в квартиру на Владимирской. За преступлением его застала хозяйка. Злоумышленник связал женщине руки, вставил в рот кляп и требовал указать на деньги и драгоценности. Псковичка освободилась от кляпа и начала звать на помощь. Тогда вору пришлось повалить жертву на кровать и надавить коленом на спину, чтобы завязать ей рот. Этими действиями он сломал женщине подъязычную кость. Чтобы замести следы преступления и не оставить свидетеля, грабитель положил на кровать включенный утюг и бросил в шкаф подожженную бумагу.

Как сообщают следователи, мужчина был ранее судим за кражи и грабежи, в том числе и из этой квартиры.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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