Появился график работы псковских стоматологий в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-20T17:18:44+03:00

В праздники только за неотложной помощью. Надеемся, не пригодится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы меняются с 28 декабря по 8 января

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Государственная стоматология в Пскове вывесила график работы в новогодние праздники, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков". Изменения касаются взрослого отделения поликлиники на Октябрьском проспекте и детского отделения на Сиреневом бульваре.

График работы государственных стоматологий в Пскове

28 декабря – по режиму рабочего дня с 8:00 до 20:00

29 декабря – по режиму нерабочих дней с 9:00 до 15:00 (только неотложная помощь!)

30 декабря – по режиму рабочего дня с 8:00 до 20:00

1 января – 8 января - по режиму нерабочих дней с 9:00 до 15:00 (только неотложная помощь!)

КОНКРЕТНО

Взрослое отделение стоматологии располагается по адресу Октябрьский проспект, 29, детское - на Сиреневом бульваре, 9.

Телефон: 8 (8112) 66-89-90 (регистратура взрослое отделение), 8 (8112) 53-60-12 (регистратура детское отделение).

КСТАТИ

График работы городской поликлиники смотрите здесь, информацию о выплатах пенсий за январь смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU