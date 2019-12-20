Появился график работы псковских стоматологий в новогодние праздники
Государственная стоматология в Пскове вывесила график работы в новогодние праздники, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков". Изменения касаются взрослого отделения поликлиники на Октябрьском проспекте и детского отделения на Сиреневом бульваре.
График работы государственных стоматологий в Пскове
28 декабря – по режиму рабочего дня с 8:00 до 20:00
29 декабря – по режиму нерабочих дней с 9:00 до 15:00 (только неотложная помощь!)
30 декабря – по режиму рабочего дня с 8:00 до 20:00
1 января – 8 января - по режиму нерабочих дней с 9:00 до 15:00 (только неотложная помощь!)
КОНКРЕТНО
Взрослое отделение стоматологии располагается по адресу Октябрьский проспект, 29, детское - на Сиреневом бульваре, 9.
Телефон: 8 (8112) 66-89-90 (регистратура взрослое отделение), 8 (8112) 53-60-12 (регистратура детское отделение).
КСТАТИ
График работы городской поликлиники смотрите здесь, информацию о выплатах пенсий за январь смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU