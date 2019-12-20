21 декабря открывается большая новогодняя ярмарка «ART-ель»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-20T17:47:33+03:00

Купить подарок близким на любой вкус и кошелек можно будет 21 и 22 декабря во «Fjord Plaza»

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Около сотни псковских мастеров выставят оригинальные подарки ручной работы на новогодней ярмарке «ART-ель», которая стартует уже завтра, 21 декабря. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году двухдневная ярмарка пройдет два раза, на этих и на следующих выходных.

Первая площадка ярмарки расположится на Завеличье. С 21 по 22 декабря её организуют в новом торгово-развлекательном центре «Fjord Plaza». Вторая площадка будет ждать посетителей 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория».

На «ART-ели» мастера выставляют такие товары, которых не сыщешь в привычных магазинах: оригинальные, необычные, творческие, а главное – качественные подарки для всей семьи предлагают замечательные псковские рукодельцы. Роскошные украшения и стильные сумки, тёплые и мягкие носочки и варежки, предметы декора, сувениры, мыло и косметика из натуральных компонентов, вязаные игрушки ручной работы … Всё это вы сможете найти на прилавках новогодней ярмарки «ART-ель».

На ярмарке 22 декабря с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. А на новогодней ярмарке в «Простории» псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки.

КОНКРЕТНО

«ART-ель» будет работать 21 и 22 декабря в ТРЦ «Fjord Plaza» и 28, 29 декабря в «Простории» с 12.00 до 18.00.

Официальная группа ярмарки в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU