2019-12-21T09:49:41+03:00
Спорт

Гребец из Пскова Александр Матвеев номинирован на звание "Лучший спортсмен - 2019"

Федерация гребного спорта России остановила свой выбор на шести российских спортсменах
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Поддержим земляка в голосовании!Фото: pskov.ru. Поддержим земляка в голосовании!
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Псковский гребец Александр Матвеев борется за звание лучшего спортсмена 2019 года. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», пскович попал в шестерку претендентов на звание «Лучший спортсмен – 2019» Федерации гребного спорта России.

Сейчас на официальной странице федерации в соцсети «ВКонтакте» проходит народное голосование, в котором можно поддержать спортсменов до 23 декабря.

Александр Матвеев является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области и членом сборной команды России. За свою спортивную карьеру пскович стал лучшим в Первенстве и Чемпионате России по гребному спорту, заработал две медали Первенства мира (по этому поводу "Комсомолка" брала интервью у спортсмена), а также выиграл ряд других крупных соревнований.

Тренируется псковский гребец у своего отца – олимпийского медалиста, заслуженного мастера спорта России Сергея Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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