В Псковской области введут систему оценки эффективности глав районов

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-21T14:39:18+03:00

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Высокий рейтинг глав районов позволит получить муниципалитету дополнительное финансирование. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор области на совещании с главами районов сообщил о введении системы оценки эффективности глав районов.

Система оценки будет построена по примеру федеральной, по которой измеряется эффективность губернаторов.

На заседании Михаил Ведерников выделил районы, главы которых справляются с обязанностями на «отлично» и «хорошо». Не обошлось и без негативных воспоминаний.

- В одном из районов не смогли обеспечить поездку школьнику на спартакиаду. Хотя машина была организована, но в итоге все было отменено… Кстати, у парня были шансы на победу, - адресовал свою претензию губернатор главе Новоржевского района.

Одной из важных тем обсуждения стала реализация национальных проектов в регионе. Целевые показатели, кассовое исполнение к концу года составили более 70% благодаря хорошему взаимодействию властей и колоссальной работе глав районов. Например, в 2019 Псковская область перевыполнила план по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“.

КСТАТИ

Рабочее совещание в большом зале администрации Псковской области началось с гимна региона, который появился недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU