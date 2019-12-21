2019-12-21T16:21:58+03:00
Общество

Во Fjord Plaza в Пскове работает новогодняя ярмарка

Удивительные товары ручной работы выставили десятки псковских мастеров на ярмарке «ART-ель»
Алиса Солнцева
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Новогодняя ярмарка "ART-ель" во Fjord Plaza в самом разгаре.Новогодняя ярмарка "ART-ель" во Fjord Plaza в самом разгаре.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове открылась новогодняя ярмарка «ART-ель». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы мероприятия – газета «Псковская правда» - приобрести оригинальные и качественные подарки для всей семьи можно на этих и следующих выходных.

Первая ярмарка уже собирает любопытных горожан в новом ТРЦ Fjord Plaza, 21 и 22 декабря торговые ряды будут открыты с 12:00 до 18:00.

Различные елочные украшения, предметы гардероба, аксессуары, необычные сувениры и другие идеи для подарков близким и друзьям предложат продавцы «ART-ели».

Кроме того, на ярмарке 22 декабря с 12:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по созданию открыток, которые организует и проведет фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям.

КОНКРЕТНО

«ART-ель» будет работать 21 и 22 декабря в ТРЦ «Fjord Plaza» и 28, 29 декабря в «Простории» с 12.00 до 18.00.

Официальная группа ярмарки в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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