Пациенты располагаются как в японском капсульном отеле – Михаил Ведерников об инфекционном отделении в Пскове

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-22T09:29:37+03:00

Фото: pskov.ru. Во время вспышек заболеваемости в здании находятся пациентов в два раза больше нормы.

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После жалоб псковичей в социальных сетях на состояние инфекционного отделения больницы в Пскове Михаил Ведерников побывал в учреждении с рабочим визитом. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, губернатор поручил провести первоочередные работы по модернизации отделения.

- Необходимо в кратчайшие сроки посчитать самые неотложные, необходимые вещи. Поменять кровати, мебель. Деревянные перегородки заменить пластиковыми в палате, где располагаются мамы с малышами, сами палаты сделать просторнее. Окна нужно заменить и инженерные коммуникации, - обратился губернатор к руководителям комитета по здравоохранению Марине Гаращенко и комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

На данный момент учреждение не отвечает санитарным нормам, но увеличить количество коек не позволяет площадь здания.

Главный врач «Псковской городской больницы» Алексей Васильев отметил, что во время вспышек заболеваемости в здании, рассчитанном на 88 коек, может располагаться до 170 пациентов.

Фото: pskov.ru. Здание инфекционной больницы.

- Пациенты как в японском капсульном отеле располагаются. Надо идти от потребностей региона, будем ориентироваться на 200 коек в лечебном учреждении. От правильного функционирования инфекционного отделения зависит безопасность всего населения области, — сказал Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU