в Пскове открыли центральную елку города
Сотни горожан собрались на Откябрьской площади, чтобы зажечь новогоднюю елочку (фото)
Вот-вот уже будет греметь новогодний салют 1 января.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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21 декабря в Пскове прогремел фейерверк – главная городская елка объявляется открытой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, Псков в этот день навестили Деды Морозы из разных стран – Финляндии, Японии, Франции, Бразилии и России.
А вы были на празднике?Фото: Дарья ХВАТКОВА
Совсем скоро к нам придет год крысы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Малышам рассказали о новогодних традициях в разных странах.Фото: Дарья ХВАТКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU