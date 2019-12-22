в Пскове открыли центральную елку города

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-22T09:47:24+03:00

Вот-вот уже будет греметь новогодний салют 1 января. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Сотни горожан собрались на Откябрьской площади, чтобы зажечь новогоднюю елочку (фото)

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21 декабря в Пскове прогремел фейерверк – главная городская елка объявляется открытой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, Псков в этот день навестили Деды Морозы из разных стран – Финляндии, Японии, Франции, Бразилии и России.

А вы были на празднике?Фото: Дарья ХВАТКОВА

Совсем скоро к нам придет год крысы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Малышам рассказали о новогодних традициях в разных странах.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU