Псковские больницы получили новое медоборудование высокого класса и спецтехнику

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-22T13:16:54+03:00

Фото: pskov.ru. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Псковской области медицина выходит на новый уровень.

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Больницы Пскова получили медицинское оборудование по субсидии из резервного фонда правительства России. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 21 декабря губернатор проконтролировал монтаж техники в Детской областной больнице, Госпиталь ветеранов войн, а также Псковской областной клинической больнице.

В областной больнице появился ангиограф, который обошелся в 76 миллионов рублей. На нем проводятся процедуры по восстановлению кровотока. Аппарат УЗИ, появившийся в больнице – один из четырех в России. Благодаря мобильности оборудования, он позволяет браться даже самые сложные случаи.

Заместитель главного врача по медчасти Вадим Солдатов отметил, что коллеги из Санкт-Петербурга и Москвы отметили высокий уровень техники, а один из них даже решил перебраться в Псковскую областную больницу. Специалиста поддержит региональная власть – губернатор готов индивидуально проработать жилищный вопрос.

Фото: pskov.ru. Ремонт помещений и монтаж оборудования завершат до конца года.

В Детской областной больнице в ближайшее время также откроется рентгенологический кабинет, начнут работу новые аппараты КТ и МРТ. Монтаж техники завершат до конца года.

Фото: pskov.ru. Скорые помощи направят в 22 муниципалитета.

Михаил Ведерников вручил псковским медикам ключи от нового медицинского транспорта. 51 единицу спецтехники закупили в регионе по нацпроекту «Здравоохранение».

Псковская областная клиническая больница получила 11 автомобилей «Шевроле Нива», 22 муниципалитета Псковской области получили машины скорой помощи класса «B», в Пскове и Великих Луках появились два реанимобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU