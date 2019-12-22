В регионе появится звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»
Михаил Ведерников озвучил планы региона по поддержке медицины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников рассказал об этом в беседе с медиками во время проверки монтажа нового оборудования в учреждениях.
В регионе хотят ввести почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». К региональному званию полагается единовременная выплата в 25 тысяч рублей и добавка к зарплате до выхода на пенсию.
Молодые же специалисты смогут рассчитывать на грантовую поддержку области. На это будет выделяться ежегодно около 1 миллиона рублей. Коллегия заслуженных медиков будет дважды в год выбирать получателей гранта. Дополнительная поддержка будет выражаться в надбавке к заработной плате в размере около 15 тысяч рублей.
КСТАТИ
Врачи из Санкт-Петербурга и Москвы отметили высокий уровень закупленной в Псковской области техники, и один из них даже захотел перебраться в Псковскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU