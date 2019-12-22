2019-12-22T16:19:27+03:00
Общество

Псковичи собрали более 75 тысяч рублей на лечение 6-летней девочки

За два дня благотворительной акции Детского фонда «Доброе сердце» удалось помочь девочке из Дновского района
Алиса Солнцева
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Фото: Детский фонд. Большую часть суммы, необходимой на лечение и корсет, собрали горожане.Фото: Детский фонд. Большую часть суммы, необходимой на лечение и корсет, собрали горожане.
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75 тысяч 301 рубль удалось собрать на благотворительной акции «Доброе сердце» в помощь 6-летней Маше Никандровой. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Детском фонде, акция 2 дня проходила в псковском торговом центре «Империал».

У 6-тилетней Маши Никандровой из Дновского района синдром Марфана, при котором страдает осанка. Из-за болезни ребёнок очень быстро растёт, и кости и суставы не справляются с нагрузкой. Это приводит к деформации спины и изменению осанки. Чтобы Маша могла расти и развиваться наравне со сверстниками, ей необходимо постоянно носить специальный ортопедический корсет. Цена изготовления корсета и курса занятий лечебной физической культурой и гимнастикой составит 89 тысяч рублей.

Фото: Детский фонд. Маша Никандрова.

Фото: Детский фонд. Маша Никандрова.

- Поехал в Империал и купил замечательный значок за 1000 рублей. Если еще 84 отца-псковича, которые уже вырастили своих зайцев-девчонок, купят по такому же значку за 1000 рублей, то девочка Маша Никандрова из г.Дно, обретет свое счастье. Для нас 1000 - это не слишком большая потеря, а для нее откроется целый мир, а не больничные палаты, - пишет Юрий Ц. в группе Детского фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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