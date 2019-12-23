Благотворительный фонд организует сбор средств для подростка из Пскова
Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для Александра Петрова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», информация о сборе появилась в официальном аккаунте благотворительной организации.
В апреле 2018 года парню поставили диагноз «основной кератоконус II-III степеней обоих глаз» (Н18.6). После операции на оба глаза каждый год необходимо покупать жесткую склеральную линзу на левый глаз. В прошлом году на ее приобретение семья потратила 90 тысяч рублей.
Близкие Александра находятся в трудном финансовом положении и в этот раз не могут самостоятельно оплатить линзу.
Благотворительный фонд просит неравнодушных псковичей присоединиться к сбору средств и оставляет реквизиты.
При перечислении на счёт фонда ставьте пометку «Петров».
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
Скриншот: Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги».
ИСТОЧНИК KP.RU