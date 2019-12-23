Благотворительный фонд организует сбор средств для подростка из Пскова

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-23T09:38:10+03:00

Фото: Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги». Каждый год семья Александра вынуждена покупать линзу почти за сто тысяч рублей.

На покупку линзы для Александра Петрова требуется 90 тысяч рублей

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Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для Александра Петрова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», информация о сборе появилась в официальном аккаунте благотворительной организации.

В апреле 2018 года парню поставили диагноз «основной кератоконус II-III степеней обоих глаз» (Н18.6). После операции на оба глаза каждый год необходимо покупать жесткую склеральную линзу на левый глаз. В прошлом году на ее приобретение семья потратила 90 тысяч рублей.

Близкие Александра находятся в трудном финансовом положении и в этот раз не могут самостоятельно оплатить линзу.

Благотворительный фонд просит неравнодушных псковичей присоединиться к сбору средств и оставляет реквизиты.

При перечислении на счёт фонда ставьте пометку «Петров».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

Скриншот: Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги».

ИСТОЧНИК KP.RU