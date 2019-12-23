Детский сад на улице Звездной примет воспитанников в начале следующего года

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-23T09:57:16+03:00

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Детский сад на улице Звездной в Пскове примет первых воспитанников уже в начале следующего года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, в выходные Михаил Ведерников проконтролировал строительство псковского детсада на 270 мест.

Объект уже на финальной стадии строительства – подрядчик исправляет замечания, благоустраивает территорию и монтирует игровую площадку. При прошлом осмотре было вынесено около 180 замечаний, 160 рабочие уже исправили.

Более 170 миллионов рублей выделили из федерального бюджета на возведение нового дошкольного учреждения в Пскове.

Михаил Ведерников отметил положительную динамику в благоустройстве прилегающей территории, а также поручил внимательно проводить приемку здания, чтобы была возможность своевременно находить все недостатки и прорабатывать их с подрядчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU