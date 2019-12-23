2019-12-23T10:24:51+03:00
Звезды

Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает к себе на новогодние каникулы

Большая праздничная афиша ждет гостей Пушкинских Гор с 28 декабря по 8 января
Алиса Солнцева
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Игорь Шаймарданов. С Новым годом! Из собрания Пушкинского Заповедника.Игорь Шаймарданов. С Новым годом! Из собрания Пушкинского Заповедника.
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В предстоящие новогодние и Рождественские каникулы Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать ежедневно, с единственным исключением, 1 января. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщил пресс-атташе учреждения. В канун Нового года, 31 декабря, музейные службы будут работать с посетителями до 14.00.

Кроме того, в «Михайловском» уже свёрстана большая праздничная программа на период с 28 декабря по 8 января включительно. В каникулярную афишу вошли концерты вокальной и фортепианной музыки, в том числе — выступление давнего друга «Михайловского», выдающегося российского пианиста, лауреата IX Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука.

Есть в каникулярной афише новогодние мастер-классы, музейные уроки, фольклорные и игровые, познавательно-развлекательные программы для публики разного возраста, разного уровня подготовки, с разными интересами и предпочтениями.

КОНКРЕТНО

С полной программой праздников в Пушкинском Заповеднике можно познакомиться на официальном сайте учреждения. А забронировать билет на ту или иную программу — по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда—воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

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