Хореографический ансамбль "Солнышко" дал отчетный концерт

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-23T10:37:51+03:00

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На сцене Псковской областной филармонии 22 декабря прошел отчетный концерт образцового детского коллектива «Хореографического ансамбля «Солнышко».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы, в этот день на сцене развернулось яркое, увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителя ансамбля Ирины Белотеловой, педагогов и концертмейстеров.

Концертная программа была очень разнообразной. Разными были и возраст участников показательных выступлений – от дошколят до взрослых девушек.

- Был очевиден рост тех, кто занимается не первый год, а малыши восхищали старанием, непосредственностью и главное большим желанием выступать на сцене, - отметили организаторы мероприятия.

Яркие и многообразные сценические костюмы добавили очарования к мастерству выступавших. Дети выглядели на сцене великолепно. Новые танцы, новые лица, новые открытия и таланты. Концерт прошел на одном дыхании и подарил псковичам много ярких, незабываемых впечатлений от встречи с танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU