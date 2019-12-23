Хореографический ансамбль "Солнышко" дал отчетный концерт
На сцене Псковской областной филармонии 22 декабря прошел отчетный концерт образцового детского коллектива «Хореографического ансамбля «Солнышко».
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы, в этот день на сцене развернулось яркое, увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы и неустанного творческого поиска руководителя ансамбля Ирины Белотеловой, педагогов и концертмейстеров.
Концертная программа была очень разнообразной. Разными были и возраст участников показательных выступлений – от дошколят до взрослых девушек.
- Был очевиден рост тех, кто занимается не первый год, а малыши восхищали старанием, непосредственностью и главное большим желанием выступать на сцене, - отметили организаторы мероприятия.
Яркие и многообразные сценические костюмы добавили очарования к мастерству выступавших. Дети выглядели на сцене великолепно. Новые танцы, новые лица, новые открытия и таланты. Концерт прошел на одном дыхании и подарил псковичам много ярких, незабываемых впечатлений от встречи с танцем.
ИСТОЧНИК KP.RU