Выставка кукол-ангелочков откроется в Пскове 25 декабря

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-23T10:45:59+03:00

Фото: ЦГБ. Мария сама изготавливает кукол и приобретает игрушки других мастеров.

Изменить размер текста: A A

25 декабря в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка «Ангелология Марии Воробьевой». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в библиотеке на Конной.

Мария Воробьева – известный театральный художник из Пскова, автор проекта «Псковский кукольный дом», куратор выставок творческого объединения кукольников Пскова. История ангелов Марии Воробьевой началась во время работы в частном театре кукол в Петербурге «Рождественская звезда».

Ангелы Марии разлетаются по выставкам в разных странах, в Эстонии, Франции, Германии, Голландии, Италии, Швейцарии, США. Несколько кукол, «марокканских ангелов», приобрел итальянский поэт, писатель и сценарист Тонино Гуэрра.

Фото: ЦГБ. Помимо кукол-ангелочков, на выставке будут интересные книжные издания.

КОНКРЕТНО

Открытие выставки состоится 25 декабря в 17:00. Экспозиция будет работать в Центральной городской библиотеке (г. Псков, ул. Конная, 6). Телефон библиотеки: 8 (88112) 56-16-73, 57-11-73.

ИСТОЧНИК KP.RU