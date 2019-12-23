Выставка кукол-ангелочков откроется в Пскове 25 декабря
25 декабря в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка «Ангелология Марии Воробьевой». Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили в библиотеке на Конной.
Мария Воробьева – известный театральный художник из Пскова, автор проекта «Псковский кукольный дом», куратор выставок творческого объединения кукольников Пскова. История ангелов Марии Воробьевой началась во время работы в частном театре кукол в Петербурге «Рождественская звезда».
Ангелы Марии разлетаются по выставкам в разных странах, в Эстонии, Франции, Германии, Голландии, Италии, Швейцарии, США. Несколько кукол, «марокканских ангелов», приобрел итальянский поэт, писатель и сценарист Тонино Гуэрра.
Фото: ЦГБ. Помимо кукол-ангелочков, на выставке будут интересные книжные издания.
КОНКРЕТНО
Открытие выставки состоится 25 декабря в 17:00. Экспозиция будет работать в Центральной городской библиотеке (г. Псков, ул. Конная, 6). Телефон библиотеки: 8 (88112) 56-16-73, 57-11-73.
ИСТОЧНИК KP.RU