Первый Устав Псковской области появился 25 лет назад
Первый Устав Псковской области депутаты областного Собрания приняла в декабре 1994 года, 25 лет назад. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, этот документ послужил фундаментом для формирования нормативно-правовой базы области, стал «региональной конституцией».
- Над этим документом очень качественно поработали, поскольку на протяжении очень значительного времени в Устав не вносилось никаких изменений, - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Действующий Устав Псковской области появился в 2001 году, однако все ключевые положения он перенял у предшествующего документа 1994 года.
Одним из авторов важнейшего регионального нормативного правового акта был Иван Михайлович Лысковец, вместе с ним работали депутаты и председатель областного Собрания Юрий Анисимович Шматов.
КОНКРЕТНО
Устав Псковской области закрепляет статус региона как равноправного субъекта в составе Российской Федерации, обеспечивает права и свободы человека и гражданина, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, утверждает социальное согласие, доверие и взаимопонимание, проявляя уважение к историческим традициям Псковской земли.
ИСТОЧНИК KP.RU