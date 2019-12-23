2019-12-23T11:06:17+03:00
Общество

Первый Устав Псковской области появился 25 лет назад

Региональная «конституция» отмечает четвертьвековой юбилей
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба ПОСД. Мы старались, чтобы Устав соответствовал не только букве закона, но и духу земли псковской - Иван Лысковец.Фото: пресс-служба ПОСД. Мы старались, чтобы Устав соответствовал не только букве закона, но и духу земли псковской - Иван Лысковец.
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Первый Устав Псковской области депутаты областного Собрания приняла в декабре 1994 года, 25 лет назад. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, этот документ послужил фундаментом для формирования нормативно-правовой базы области, стал «региональной конституцией».

- Над этим документом очень качественно поработали, поскольку на протяжении очень значительного времени в Устав не вносилось никаких изменений, - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Действующий Устав Псковской области появился в 2001 году, однако все ключевые положения он перенял у предшествующего документа 1994 года.

Одним из авторов важнейшего регионального нормативного правового акта был Иван Михайлович Лысковец, вместе с ним работали депутаты и председатель областного Собрания Юрий Анисимович Шматов.

КОНКРЕТНО

Устав Псковской области закрепляет статус региона как равноправного субъекта в составе Российской Федерации, обеспечивает права и свободы человека и гражданина, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, утверждает социальное согласие, доверие и взаимопонимание, проявляя уважение к историческим традициям Псковской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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