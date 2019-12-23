Новогодняя ярмарка в Пскове продлится четыре дня

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-23T13:52:47+03:00

Для детей - забавы, для взрослых - покупки на новогодний стол и в подарок близким. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

С 28 по 31 декабря на улице Пушкина развернутся торговые ряды и пройдет массовое гуляние

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Четыре дня в Пскове будет работать новогодняя ярмарка на пешеходной зоне улицы Пушкина – с 28 по 31 декабря. Как сообщили "Комсомольской правде - Псков" в пресс-службе муниципалитета, открытие ярмарки состоится 28 декабря в 12 часов (у Центральной аптеки/магазина «Арбат»). Псковичей ждет веселое новогоднее представление: сюрпризы от Деда Мороза, музыка, скоморохи, выступление ансамбля народной песни «Забава».

По традиции, на четырехдневном праздничном гулянии псковичи выставят свои товары, а также предложат посетителям различные развлечения.

Здесь будут представлены товары ручной работы – елочные украшения, аксессуары, обереги, куклы, вязание, новогодние открытки и многое другое. Свежие продукты на новогодний стол предложат посетителям псковские фермеры.

На ярмарке разместится «Новогодний живой уголок» для детей. Для школьников будет работать «Лучно-арбалетный ТИР». На пешеходной зоне улицы Пушкина будет работать ресторан литовской кухни. Гости из Вильнюса приготовят для псковичей блюда национальной кухни.

КОНКРЕТНО

Новогодняя ярмарка в Пскове пройдет с 28 по 31 декабря на пешеходной зоне улицы Пушкина (от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса). Открытие состоится 28 декабря в 12:00.

Режим работы ярмарки: 28-30 декабря (10:00 – 20:00), 31 декабря (10:00 – 14:00)

ИСТОЧНИК KP.RU