Доходы Псковской области в 2020 году составят 36 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-23T15:39:49+03:00

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Доходы Псковской области в 2020 году увеличатся на 1 миллиард 978 миллионов рублей. В связи с этим изменилась и статья расходов областного бюджета. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 23 декабря озвучили поправки ко второму чтению закона.

Дополнительные средства из федерального бюджета распределят следующим образом: 175,5 миллионов рублей добавят на сферу здравоохранения, 441,7 миллионов рублей – на сферу образования, 563 миллионов рублей – на соцзащиту, 324,8 миллионов рублей – на ЖКХ, 407 миллионов рублей – на сельское хозяйство.

Общий объём доходов региона составляет 36 миллиардов 803,7 миллиона рублей. Кроме того, в течение года Псковская область ожидает еще 3 миллиардов рублей из государственного бюджета.

Фото: ПОСД. Итоговые цифры бюджета Псковской области на 2020 год.

КСТАТИ

Руководитель управления государственной службы и кадров Александр Палладин уточнил, что в Псковской области появятся новые почётные звания: «Заслуженный работник образования Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусства Псковской области», «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

ИСТОЧНИК KP.RU