2019-12-24T09:58:16+03:00
Политика

Елену Полонскую избрали секретарем псковского отделения «Единой России»

Псковское городское отделение фракции провело плановую ротацию
Максим Дмитриев
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На пост руководителя городского отделения партии претендовало 2 кандидата.На пост руководителя городского отделения партии претендовало 2 кандидата.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Руководителем городского отделения партии «Единая Россия» стала Елена Полонская. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения фракции, на конференции псковского горотделения провели плановую ротацию и подвели итоги деятельности за 2019 год.

Из состава Псковского городского политсовета «Единой России» выведены Василий Гончар, Тофиг Гусейнов, Дмитрий Мартюшов, Игорь Сиротин, Любовь Степанова, Игорь Лебедев.

Освободившиеся места займут Людмила Образцова, Полад Исмаилов, Виктор Рязанцев, Александр Коновалов, Александр Скала, Елена Полонская.

Елену Полонскую тайным голосованием избрали секретарем местного отделения партии. На эту должность претендовали два кандидата: глава города Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии Елена Полонская и предприниматель, секретарь первичного партийного отделения № 49 Александр Скала. За первого кандидата проголосовал 81 делегат конференции, за второго – 16.

Елена Полонская обозначила реализацию нацпроектов приоритетным направлением деятельности, попросила членов партии слушать и слышать друг друга, быть готовыми к ответственной работе и организации конструктивного диалога с исполнительной властью.

Кроме того, Елена Полонская призвала уже сегодня начать подготовку к избирательной кампании 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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