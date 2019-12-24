Заблудившихся в лесу псковских школьников обнаружили через 6 часов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-24T10:02:42+03:00

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Трёх заблудившихся в лесу псковских школьников обнаружили через шесть часов после поступления сигнала о помощи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, подростки позвонили по телефону горячей линии «Ребёнок в опасности» и рассказали о том, что не могут найти дорогу домой.

Инцидент произошёл 21 декабря 2019 года. Трое приятелей, старшему из которых было 15 лет, отправились на пикник в лес Псковской области. Спустя время школьники осознали, что заблудились. Они сумели поймать сотовый сигнал и обратиться за помощью.

К предполагаемому месту нахождения детей направили следователей, а также сотрудников региональных управлений МВД и МЧС. Обнаружить подростков с наступлением темноты оказалось нелегко. Однако через 6 часов потерявшихся обнаружили полицейские. Школьники находились в трёх километрах от населённого пункта.

В настоящее время подростков вернули домой.

КОНКРЕТНО

Номер телефонной линии «Ребенок в опасности»: 123 или 8-911-362-27-78.

ИСТОЧНИК KP.RU