У губернатора Псковской области может появиться еще один заместитель
У губернатора Псковской области теперь может быть шесть заместителей. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 17 декабря Михаил Ведерников утвердил новую предельную штатную численность заместителей губернатора.
По указу «О предельной штатной численности заместителей губернатора Псковской области» в регионе могут быть назначены 6 вице-губернаторов, в том числе один первый вице-губернатор.
В связи с добавлением еще одной должности комитету по финансам губернатор поручил обеспечить финансирование расходов.
По новому указу в Псковской области может быть 6 вице-губернаторов.
На данный момент у губернатора Псковской области пять заместителей: первый заместитель губернатора Вера Емельянова и заместители губернатора Николай Цветков, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Василий Осипов.
ИСТОЧНИК KP.RU