2019-12-24T10:17:42+03:00
Политика

У губернатора Псковской области может появиться еще один заместитель

Михаил Ведерников подписал указ о расширении штата вице-губернаторов
Алиса Солнцева
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На данный момент у Михаила Ведерникова пять заместителей.На данный момент у Михаила Ведерникова пять заместителей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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У губернатора Псковской области теперь может быть шесть заместителей. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», 17 декабря Михаил Ведерников утвердил новую предельную штатную численность заместителей губернатора.

По указу «О предельной штатной численности заместителей губернатора Псковской области» в регионе могут быть назначены 6 вице-губернаторов, в том числе один первый вице-губернатор.

В связи с добавлением еще одной должности комитету по финансам губернатор поручил обеспечить финансирование расходов.

По новому указу в Псковской области может быть 6 вице-губернаторов.

По новому указу в Псковской области может быть 6 вице-губернаторов.

На данный момент у губернатора Псковской области пять заместителей: первый заместитель губернатора Вера Емельянова и заместители губернатора Николай Цветков, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Василий Осипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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