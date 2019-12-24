Михаил Ведерников исполнит новогоднее желание псковской школьницы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-24T10:57:32+03:00

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Глава региона Михаил Ведерников исполнит заветное желание псковской школьницы Екатерины Потаповой. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, шестнадцатилетняя девушка мечтает о поездке в «Артек».

Свою просьбу она оставила в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний», которую проводит благотворительный Фонд развития Псковской области Святой Равноапостольной княгини Ольги. В преддверии финального мероприятия организаторы собрали записки с мечтами воспитанников детских домов и интернатов. Их просьбы оформили в виде новогодних шаров на ёлке.

23 декабря в псковском ЗАГСе благотворители, среди которых оказались представители органов власти, предприниматели и общественники, разобрали записки с пожеланиями, чтобы с наступлением 2020 воплотить мечты в реальность.

- Важно сделать доброе дело для тех деток, чьи мечты никогда бы не осуществились, если бы не было столько людей с большим добрым сердцем. Сегодня мы делаем этот проект почти для 40 деток, которые лишены внимания, любви и попечения родителей. Перед новым годом все люди делятся на две категории: те, которые ждут чуда, и те, которые могут это чудо подарить, — отметил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU