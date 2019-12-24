2019-12-24T11:21:54+03:00
Происшествия

«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области

Контрабандным товаром иностранец заполнил все технологические полости своей машины
Анна БЫСТРОВА
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В технологических полостях иномарки автомобилист спрятал 40,3 кг сигарет.В технологических полостях иномарки автомобилист спрятал 40,3 кг сигарет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Автомобиль гражданина Республики Беларусь, в котором злоумышленник перевозил незадекларированные сигареты, остановили в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, мужчина попытался проехать через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки», спрятав товар от таможенного контроля.

Во время проверки его иномарки сотрудники таможни обнаружили в технологических полостях авто около 2225 пачек сигарет различных марок. Документов на груз у иностранца не оказалось. Мужчина заверил, что товар перевозит для личного употребления. Весь запас (масса сигарет составила более 40 килограммов) он якобы планирует выкурить лично в Латвии.

- Автомобиль просто «нафарширован» пачками сигарет. Водитель использовал практически все технологические полости, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

В настоящее время контрабанду у злоумышленника изъяли. Иностранцу грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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