Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-24T11:47:17+03:00

К месту проведения массовых мероприятий гостей будут пропускать после прохождения через металлодетекторы

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Около 150 стражей правопорядка займутся обеспечением безопасности в центре Пскова в новогоднюю ночь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, по опыту прошлых лет, Октябрьскую площадь, где расположилась главная ёлка города, оцепят металлическими барьерами.

Для того, чтобы пройти к месту проведения массовых мероприятий, псковичам и гостям города придётся пройти через арочные и ручные металлодетекторы. За два часа до старта праздника площадь и прилегающий Детский парк обследуют кинологи и пиротехники.

В дополнение к плановым дежурствам на улицы Пскова выйдут ещё 30 народных дружинников. Кроме того, для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий в областной столице планируют использовать комплекс фиксации правонарушений и камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

КОНКРЕТНО

В период с 24 декабря по 10 января в Пскове к охране правопорядка привлекут в общей сложности около 500 сотрудников полиции и Росгвардии. На помощь им придут 6 добровольных помощников.

ИСТОЧНИК KP.RU