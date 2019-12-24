2019-12-24T12:30:58+03:00
Общество

Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате

Все желающие смогут разучить бальные танцы
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Зимний бал - шанс на один вечер превратиться из Золушки в настоящую принцессу.Зимний бал - шанс на один вечер превратиться из Золушки в настоящую принцессу.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Жителей и гостей областной столицы приглашают на зимний студенческий бал ПсковГУ, который пройдёт в новом формате. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского государственного университета, в этом году всех посетителей вовлекут в сказку, сценарий которой навеян знаменитым диснеевским мультфильмом «Золушка».

При этом гостям не придётся скучать на своих местах. На балу вместе со студентами всех 6 институтов ПсковГУ, а также с учащимися колледжа и университетских классов, все желающие смогут разучить бальные танцы. Под руководством опытных хореографов гости освоят польку, ручеёк, серпантин, контрданс и другие танцы.

КСТАТИ

Традиционно на площадке откроются гадальный, литературный, игральный и другие салоны. Самых трудолюбивых гостей праздника ждёт также салон мастер-классов. Бал состоится 25 декабря в 18.00. Гостей ждут в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование
В Псковской области утвердили новые награды
Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате
Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь
«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области
Михаил Ведерников исполнит новогоднее желание псковской школьницы
У губернатора Псковской области может появиться еще один заместитель
Заблудившихся в лесу псковских школьников обнаружили через 6 часов
Елену Полонскую избрали секретарем псковского отделения «Единой России»
Следком подтвердил, что жертвой псковского преподавателя стала разыскиваемая женщина
Доходы Псковской области в 2020 году составят 36 миллиардов рублей
Новогодняя ярмарка в Пскове начнется 27 декабря
Первый Устав Псковской области появился 25 лет назад
Выставка кукол-ангелочков откроется в Пскове 25 декабря
Хореографический ансамбль "Солнышко" дал отчетный концерт
Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает к себе на новогодние каникулы
Детский сад на улице Звездной примет воспитанников в начале следующего года
Благотворительный фонд организует сбор средств для подростка из Пскова
Псковичи собрали более 75 тысяч рублей на лечение 6-летней девочки
В регионе появится звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»
Псковские больницы получили новое медоборудование высокого класса и спецтехнику
в Пскове открыли центральную елку города
Пациенты располагаются как в японском капсульном отеле – Михаил Ведерников об инфекционном отделении в Пскове
Во Fjord Plaza в Пскове работает новогодняя ярмарка
В Псковской области введут систему оценки эффективности глав районов