Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-24T12:30:58+03:00

Зимний бал - шанс на один вечер превратиться из Золушки в настоящую принцессу. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Жителей и гостей областной столицы приглашают на зимний студенческий бал ПсковГУ, который пройдёт в новом формате. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского государственного университета, в этом году всех посетителей вовлекут в сказку, сценарий которой навеян знаменитым диснеевским мультфильмом «Золушка».

При этом гостям не придётся скучать на своих местах. На балу вместе со студентами всех 6 институтов ПсковГУ, а также с учащимися колледжа и университетских классов, все желающие смогут разучить бальные танцы. Под руководством опытных хореографов гости освоят польку, ручеёк, серпантин, контрданс и другие танцы.

КСТАТИ

Традиционно на площадке откроются гадальный, литературный, игральный и другие салоны. Самых трудолюбивых гостей праздника ждёт также салон мастер-классов. Бал состоится 25 декабря в 18.00. Гостей ждут в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU