Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-24T16:02:32+03:00

Закон о «псковском гектаре» приняли на очередной сессии регионального парламента

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В Псковской области врачи и медики среднего звена смогут получить в безвозмездное пользование земельный участок. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, соответствующий закон парламентарии приняли на 38-й сессии.

Закон «о псковском гектаре» призван стимулировать медицинские кадры государственных учреждений здравоохранения Псковской области, нововведение инициировал губернатор.

Документ предусматривает выделение работникам сферы здравоохранения в безвозмездное пользование на 6 лет земельных участков, находящихся в областной и муниципальной собственности. На «псковском гектаре» медики могут построить жилье или вести подсобное хозяйство.

В список претендентов на участки попали врачи 38 специальностей и медики среднего звена по 13 направлениям.

- Это так называемый псковский гектар, - прокомментировала инициативу председатель Комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева. – На сегодня уже 11 муниципалитетов определили земельные массивы, где возможно выделение участков.

Депутат Оксана Лазарева высказалась в поддержку законопроекта и отметила, что поддержать земельным участком стоит и педагогических работников.

КСТАТИ

В Псковской области ввели почетное звание и награду для медицинских работников и планируют утвердить и другие меры поддержки специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU