2019-12-24T16:45:42+03:00
Политика

Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области

С ноября 2017 года Николай Цветков занимал должность вице-губернатора
Максим Дмитриев
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Ранее стало известно, что Николай Цветков выходит из состава Избиркома.Ранее стало известно, что Николай Цветков выходит из состава Избиркома.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги в Псковском агентстве информации со ссылкой на источник в аппарате администрации региона.

Николай Цветков находился в должности заместителя главы региона с ноября 2017 года. На этом посту вице-губернатор занимался вопросами внутренней политики.

Николай Цветков родился в Пскове в 1970 году.

В администрации Псковской области Николай Цветков работает с 2000 года. За эти годы чиновник занимался общественной деятельностью, работал заместителем начальника отдела местного самоуправления администрации Псковской области, председателем комитета по региональной политике и местному самоуправлению администрации.

В 2009 году Николай Цветков был назначен членом Избиркома Псковской области с правом решающего голоса и вскоре – заместителем председателя. В 2011 году возглавил новый состав Избирательной комиссии региона.

В декабре этого года Николай Цветков вышел из состава региональной Избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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