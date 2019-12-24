Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-24T16:45:42+03:00

Ранее стало известно, что Николай Цветков выходит из состава Избиркома. Фото: Александр СИДОРЕНКО

С ноября 2017 года Николай Цветков занимал должность вице-губернатора

Изменить размер текста: A A

Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги в Псковском агентстве информации со ссылкой на источник в аппарате администрации региона.

Николай Цветков находился в должности заместителя главы региона с ноября 2017 года. На этом посту вице-губернатор занимался вопросами внутренней политики.

Николай Цветков родился в Пскове в 1970 году.

В администрации Псковской области Николай Цветков работает с 2000 года. За эти годы чиновник занимался общественной деятельностью, работал заместителем начальника отдела местного самоуправления администрации Псковской области, председателем комитета по региональной политике и местному самоуправлению администрации.

В 2009 году Николай Цветков был назначен членом Избиркома Псковской области с правом решающего голоса и вскоре – заместителем председателя. В 2011 году возглавил новый состав Избирательной комиссии региона.

В декабре этого года Николай Цветков вышел из состава региональной Избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU