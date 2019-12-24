В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков
В регионе по итогам принятия законопроекта «О фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Псковской области» создадут новый орган, который займётся защитой прав обманутых дольщиков. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 38-й сессии Псковского областного Собрания, соответствующий документ разработали представители региональной администрации.
Документ утверждает право администрации Псковской области создавать некоммерческие организации и заниматься регулированием обязательств застройщиков-банкротов перед обманутыми жителями региона. Созданные организации будут наследовать имущество компаний и завершать постройку зданий вместо них.
КОНКРЕТНО
Создание нового фонда повлечёт за собой расходы. Страховые взносы во внебюджетные фонды составят около 580 тысяч, а расходы на обеспечение рабочих мест - более 420 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU