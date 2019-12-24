В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-24T17:13:37+03:00

Фонд будет наследовать имущество и обязательства компании-застройщика. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В регионе по итогам принятия законопроекта «О фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Псковской области» создадут новый орган, который займётся защитой прав обманутых дольщиков. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 38-й сессии Псковского областного Собрания, соответствующий документ разработали представители региональной администрации.

Документ утверждает право администрации Псковской области создавать некоммерческие организации и заниматься регулированием обязательств застройщиков-банкротов перед обманутыми жителями региона. Созданные организации будут наследовать имущество компаний и завершать постройку зданий вместо них.

КОНКРЕТНО

Создание нового фонда повлечёт за собой расходы. Страховые взносы во внебюджетные фонды составят около 580 тысяч, а расходы на обеспечение рабочих мест - более 420 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU