2019-12-24T17:13:37+03:00
Общество

В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков

Законопроект разработали в администрации региона
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Фонд будет наследовать имущество и обязательства компании-застройщика.Фонд будет наследовать имущество и обязательства компании-застройщика.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В регионе по итогам принятия законопроекта «О фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Псковской области» создадут новый орган, который займётся защитой прав обманутых дольщиков. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 38-й сессии Псковского областного Собрания, соответствующий документ разработали представители региональной администрации.

Документ утверждает право администрации Псковской области создавать некоммерческие организации и заниматься регулированием обязательств застройщиков-банкротов перед обманутыми жителями региона. Созданные организации будут наследовать имущество компаний и завершать постройку зданий вместо них.

КОНКРЕТНО

Создание нового фонда повлечёт за собой расходы. Страховые взносы во внебюджетные фонды составят около 580 тысяч, а расходы на обеспечение рабочих мест - более 420 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолеты из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу должны появиться в 2020 году
Псковские семьи смогут потратить региональный маткапитал на лекарства, одежду и стройматериалы
В Псковской области создадут фонд защиты прав обманутых дольщиков
Николай Цветков оставляет пост заместителя губернатора Псковской области
Псковские врачи получат земельные участки в безвозмездное пользование
В Псковской области утвердили новые награды
Псковичей приглашают на зимний студенческий бал в новом формате
Около 150 полицейских и росгвардейцев проконтролируют порядок в центре Пскова в новогоднюю ночь
«Нафаршированный» сигаретами автомобиль гражданина Белоруссии остановили в Псковской области
Михаил Ведерников исполнит новогоднее желание псковской школьницы
У губернатора Псковской области может появиться еще один заместитель
Заблудившихся в лесу псковских школьников обнаружили через 6 часов
Елену Полонскую избрали секретарем псковского отделения «Единой России»
Следком подтвердил, что жертвой псковского преподавателя стала разыскиваемая женщина
Доходы Псковской области в 2020 году составят 36 миллиардов рублей
Новогодняя ярмарка в Пскове начнется 27 декабря
Первый Устав Псковской области появился 25 лет назад
Выставка кукол-ангелочков откроется в Пскове 25 декабря
Хореографический ансамбль "Солнышко" дал отчетный концерт
Музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает к себе на новогодние каникулы
Детский сад на улице Звездной примет воспитанников в начале следующего года
Благотворительный фонд организует сбор средств для подростка из Пскова
Псковичи собрали более 75 тысяч рублей на лечение 6-летней девочки
В регионе появится звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»
Псковские больницы получили новое медоборудование высокого класса и спецтехнику
в Пскове открыли центральную елку города
Пациенты располагаются как в японском капсульном отеле – Михаил Ведерников об инфекционном отделении в Пскове
Во Fjord Plaza в Пскове работает новогодняя ярмарка
В Псковской области введут систему оценки эффективности глав районов