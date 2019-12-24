Псковские семьи смогут потратить региональный маткапитал на лекарства, одежду и стройматериалы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-24T17:45:54+03:00

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Семьи Псковской области смогут направить средства регионального материнского капитала на покупку лекарственных препаратов, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и стройматериалов. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 38-й сессии Псковского областного Собрания, это стало возможным благодаря расширению возможностей использования маткапитала.

Соответствующий законопроект депутаты приняли 24 декабря.

Материнский капитал в размере до 20 тысяч рублей перечислят на социальную карту. Этой суммой жители региона смогут воспользоваться после рождения или усыновления третьего ребёнка. Причём потратить деньги можно лишь на цели, прописанные в тексте документа. Ранее в этом списке значилось лишь улучшение жилищных условий, оплата образования, социальная адаптация детей-инвалидов.

КОНКРЕТНО

Выплаты в рамках регионального материнского капитала в Псковской области осуществляются с 2011 года. За этот период жители региона получили в общей сложности более 230 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU