2019-12-24T17:46:53+03:00
Общество

Самолеты из Пскова в Калининград, Симферополь и Анапу должны появиться в 2020 году

Михаил Ведерников озвучил планы по развитию авиасообщения в Псковской области в следующем году
Алиса Солнцева
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Псковичи давно просят наладить перелеты на юг.Псковичи давно просят наладить перелеты на юг.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В 2020 году псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из стенограммы обращения Михаила Ведерникова к депутатам регионального парламента, в проекте бюджета 2020 года на эти цели выделили 30 миллионов рублей.

Кроме того, в ближайших планах сделать рейс Псков – Москва ежедневным.

КСТАТИ

Жители Псковской области просят восстановить железнодорожное сообщение между Псковом и Великими Луками, а также наладить маршрут Псков – Пыталово. В 2020 году власти планируют восстановить эти направления.

Это решение, по замечанию губернатора, «не будет ни дешевым, ни простым, но мы ориентируемся на то, что спрос со стороны жителей достаточно большой».

По предварительным подсчетам, время поезда в пути составит чуть более пяти часов, по комфорту и безопасности поездка в подвижном составе до Великих Лук не уступит «Ласточке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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