2019-12-25T10:23:07+03:00
Происшествия

Избивавшего сожительницу уроженца Палкинского района приговорили к обязательным работам

В наказание злоумышленник отработает 150 часов
Егор ТИМОФЕЕВ
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Для агрессивного мужчины это не первое наказание за рукоприкладство.Для агрессивного мужчины это не первое наказание за рукоприкладство.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Избивавшего сожительницу злоумышленника из Палкинского района Псковской области приговорили к обязательным работам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, по решению суда, в наказание мужчина должен будет отработать 150 часов.

По версии правоохранительных органов, в августе 2019 между сожителями разгорелся скандал. Мужчина оказался настолько взбешён ситуацией, что схватил за плечи свою сожительницу, с силой тряхнул её, а после толкнул на пол. Когда же пострадавшая поднялась, агрессивный мужчина избил её.

По заключению врачей, удары пришлись по лицу, а так же в грудь и живот, однако, не нанесли вреда здоровью женщины.

При вынесении приговора жителю Палкинского района большую роль сыграло то обстоятельство, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за избиение своей сожительницы. В этот раз наказание оказалось более строгим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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