Полтора миллиарда рублей «отмыла» преступная группировка за 4 года работы в Пскове

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-25T10:26:44+03:00

За четыре года преступники заработали 100 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Псковская полиция раскрыла преступную группировку из восьми человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег в особо крупном размере. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

К подозреваемым обращались люди, которым нужно было обналичить средства. Для совершения банковских операций преступное сообщество использовало более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области.

Оборот «фирмы» составил около полутора миллиардов рублей. За 4 года преступники заработали более ста миллионов рублей.

8 фигурантов дела задержаны. «Бухгалтеры» «компании» готовили отчетность, взаимодействовали с сотрудниками банков. Другие участники группировки снимали и перевозили деньги, регистрировали подконтрольные фирмы, администрировали расчетные счета. Руководитель преступного сообщества находил клиентов, вел переговоры и устанавливал комиссию за оказанные услуги.

Полиция открыла несколько уголовных дел в отношении участников: задержанных подозревают в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, организации и участии в преступном сообществе. Их имущество арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU