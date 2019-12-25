Новая знакомая из бара обворовала великолукского пенсионера, который пригласил её к себе

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-25T11:09:32+03:00

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В городе Великие Луки Псковской области случайная знакомая из бара обворовала великолукского пенсионера, когда тот пригласил её к себе в гости. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 19 декабря.

В этот день 77-летний пенсионер отправился в один из городских баров в поисках общения. Здесь пожилой мужчина познакомился с 28-летней девушкой. Новую знакомую великолучанин пригласил к себе в гости на улицу Первомайскую.

В чужой квартире девушка воспользовалась моментом и похитила 14 тысяч рублей. Затем, не дожидаясь хозяина, скрылась.

Подозреваемую удалось задержать. Оказалось, что ранее девушка была судима за кражу, а ворованные деньги успела потратить.

Полиции ещё предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU